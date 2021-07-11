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Шоу забил Италии уже на второй минуте

11 Июля 2021, 22:08,

Финальный матч чемпионата Европы 2020 года между сборными Италии и Англии начался с голевой контратаки британцев. Люк Шоу получил мяч на своей половине поля на левой кромке, перевел на Гарри Кейна, который уже по правому флангу бросил в отрыв Кирана Триппьера. Игроку «Атлетико» почему-то никто не мешал прицельно навесить, и мяч был доставлен в район дальней штанги, где Люк Шоу ногой с лета вколотил мяч в сетку.

Уже на второй минуте сборная Англии повела в счете на радость переполненного «Уэмбли».

Текстовая трансляция на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Люк Шоу
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