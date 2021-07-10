​Манчини попал на обложку журнала в образе героя «Храброго сердца»

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10 Июля 2021, 20:37,
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Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца». Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии. На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда».
На пресс-конференции Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.
«Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», - сказал Манчини.
Tomorrow's front page: Save us Roberto, you're our final hope! pic.twitter.com/IaA1aEfd61— The National (@ScotNational) July 9, 2021
В финале чемпионата Европы 11 июля сборная Италии сыграет против Англии. Англичане пока ещё ни разу не выигрывали Евро.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Роберто Манчини