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​Манчини попал на обложку журнала в образе героя «Храброго сердца»

10 Июля 2021, 20:37,

Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца». Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии. На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда».

На пресс-конференции Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.

«Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», - сказал Манчини.

 

В финале чемпионата Европы 11 июля сборная Италии сыграет против Англии. Англичане пока ещё ни разу не выигрывали Евро.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Роберто Манчини
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