​Манчини попал на обложку журнала в образе героя «Храброго сердца»

Роберто Манчини оказался на обложке субботнего выпуска шотландского журнала The National. Тренер сборной Италии предстал в образе героя «Храброго сердца». Этот фильм с Мелом Гибсоном в главной роли рассказывает о борьбе Шотландии за свою независимость против господства Англии. На обложке с изображением Манчини также можно заметить текст: «Спаси нас, Роберто, ты наша последняя надежда».

На пресс-конференции Роберто Манчини дал комментарий по поводу этой обложки.

«Это было забавно. Но мы должны сосредоточиться только на футболе. В конце концов, это всего лишь футбольный матч», - сказал Манчини.

Tomorrow's front page: Save us Roberto, you're our final hope! pic.twitter.com/IaA1aEfd61 — The National (@ScotNational) July 9, 2021

В финале чемпионата Европы 11 июля сборная Италии сыграет против Англии. Англичане пока ещё ни разу не выигрывали Евро.