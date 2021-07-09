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​Матерацци: Сборная Англии боится

09 Июля 2021, 15:56,

Известный в прошлом футболист сборной Италии Марко Матерацци поделился своими мыслями по поводу финала Евро-2020.

Напомним, в финале чемпионата Европы на «Уэмбли» сыграют сборные Италии и Англии. Встреча пройдёт 11 июля.

«Сборная Англии играет дома, как и Германия в 2006 году на чемпионате мира. Я помню лица немецких игроков в подтрибунном помещении перед полуфиналом против нас. Они были бледными, чуть ли не белыми, как их футболки. И мы говорили друг другу: «Они боятся, они боятся». У нас был человек, который переводил разговоры игроков сборной Германии на поле, и он чувствовал, какое давление переживали футболисты.

На днях я видел такие же лица у игроков сборной Англии, когда Дания забила им гол. Роберто Манчини должен показать это своим футболистам», - высказался Матерацци для La Gazzetta dello Sport.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Марко Матерацци
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