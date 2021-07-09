Шевченко назвал преимущество сборной Италии над Англией

Наставник сборной Украины Андрей Шевченко поделился ожиданиями от встречи сборных Англии и Италии в финале чемпионата Европы - 2020.

«У англичан отличная команда, однако им пока не попадался соперник, который оказывал бы на них жесткий прессинг. В этом компоненте Италии очень преуспела. Прессинг будет преимуществом «скуадры адзурры» над британцами. Что касается Англии, то плюсом для них станет поддержка на «Уэмбли», - приводит слова тренера Football Italia.

Финал Евро пройдет в воскресенье, 11 июля. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру