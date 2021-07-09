Конте назвал слабое место сборной Англии

Экс-наставник миланского «Интера» Антонио Конте поделился мнением о сборной Англии, против которой национальная команда Италии сыграет в финале чемпионата Европы - 2020.

«Слабое место сборной Англии - это игра их защитников под давлением. Англичане не так сильны в перестроении под прессингом, как испанцы. В предстоящем финале Италии нужно использовать свой опыт. У нас будет не такая сильная поддержка, как у них, но опыт должен помочь. Мы знаем, как их победить», - приводит слова специалиста Football-Italia.

Финал Евро-2020 пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли» 11 июля. Начало - 22:00 по московскому времени.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру