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Бонуччи сравнял счёт в матче с Англией

11 Июля 2021, 23:34,

67-я минута финального матча чемпионата Европы 2020 года стала знаковой для сборной Италии. Команда Роберто Манчини полтора тайма пыталась отыграться и сделала это после розыгрыша углового. После подачи с правого фланга Джорджо Кьеллини помешали пробить, возможно с фолом, Марко Верратти головой в падении пробил в ближний угол, Джордан Пикфорд перевес мяч в штангу, и Леонардо Бонуччи был первым на добивании, отправив мяч в сетку с метра. Впереди еще половина второго тайма, счет стал 1:1. Поминутная текстовая трансляция на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Леонардо Бонуччи
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