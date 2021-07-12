Уткин - о фиаско Англии: «Трусы ждут в очереди»

Бывший футбольный комментатор, а ныне блогер Василий Уткин коротко высказался о фиаско сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2020.

«Я очень рад фиаско Саутгейта. Трусы ждут в очереди. Вот и пусть ждет», - говорится в сообщении Уткина в телеграм-канале.

Финальный матч между сборными Англии и Италии состоялся на стадионе «Уэмбли». В игровое время была зафиксирована ничья со счетом 1:1. В серии послематчевых 11-метровых ударов точнее оказались итальянцы - 3:2.

Эта победа стала второй для «скуадры адзурры» на чемпионатах Европы.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру