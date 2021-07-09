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Помощник Саутгейта назвал лучшим игроком Евро-2020 англичанина, не сыгравшего ни одной минуты на турнире

09 Июля 2021, 14:31,

Помощник главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта Стив Холланд в преддверии финала турнира высказал своё мнение, относительно лучшего футболиста завершающегося турнира. Предсказуемо, он выбрал из состава своей команды, но всё же выбор оказался удивительным, ведь этот игрок не сыграл ни одной минуты на Евро.

Холланд заявил, что лучшим игроком континентального первенства, по его мнению, является защитник «Вулверхэмптона» Конор Коуди. Тренера цитирует издание The Sportsman в «Твиттере».

«Он ещё не вышел на поле, но на тренировках он выкладывается без остатка, а в раздевалке перед игрой говорит как капитан», - сказал Стив Холланд.

28-летний Конор Коуди выступает за «Вулверхэмптон» с 2015 года. За 6 сезонов защитник сыграл за «волков» 277 матчей. За национальную сборную Англии Коуди на данный момент сыграл только 5 матчей.

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Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Англии, Стив Холланд, Конор Коуди
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