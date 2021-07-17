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​Итальянский фанат сделал яркую татуировку момента с Кьеллини и Сака

17 Июля 2021, 18:19,

Удивительно, но одним из самых обсуждаемых моментов после финала Евро-2020 был фол Джорджо Кьеллини на жёлтую карточку. Решив не выбивать мяч в аут, опытный защитник стал прикрывать мяч корпусом, но почувствовал, что более молодой и скоростной Букайо Сака начинает выигрывать позицию и за счёт скорости может уйти в отрыв к воротам. Тогда Кьеллини просто схватил оппонента за футболку.

Фанат из Италии решил сделать на память татуировку с изображением этого эпизода. Также на тату изображён трофей Евро-2020, который Букайо Сака выпускает из своих рук при нарушении правил со стороны Джорджо Кьеллини.


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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Джорджо Кьеллини, Букайо Сака
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Комментарии (2)
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0
FORZAYOU
17 Июля 2021, 19:57

Ахахах, класс!!!)

0
Милка
17 Июля 2021, 18:24

Да это же расизм!!!!

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