​Итальянский фанат сделал яркую татуировку момента с Кьеллини и Сака

Удивительно, но одним из самых обсуждаемых моментов после финала Евро-2020 был фол Джорджо Кьеллини на жёлтую карточку. Решив не выбивать мяч в аут, опытный защитник стал прикрывать мяч корпусом, но почувствовал, что более молодой и скоростной Букайо Сака начинает выигрывать позицию и за счёт скорости может уйти в отрыв к воротам. Тогда Кьеллини просто схватил оппонента за футболку.

Фанат из Италии решил сделать на память татуировку с изображением этого эпизода. Также на тату изображён трофей Евро-2020, который Букайо Сака выпускает из своих рук при нарушении правил со стороны Джорджо Кьеллини.