Италия не пустила Англию к первому золоту Евро: пять лучших игроков финала

|
12 Июля 2021, 01:48,
|
|
Сборная Италии выиграла чемпионат Европы 2020! Джанлуиджи Доннарумма забрал титул лучшего игрока турнира! А Роберто Манчини, которого как только не полоскали игроки (Артём Дзюба) и экс-игроки (Андрей Аршавин) «Зенита», привёл свою страну к великому триумфу! У Италии сегодня праздник, праздник заслуженный. На «Уэмбли» при бешенной поддержке местной публики «скуадра адзурра» сумела переломить хозяев.
Победа добыта только в серии пенальти, но смелая игра итальянцев стремилась к успеху ещё со второго тайма. Англия так и осталась с одним ударом в створ ворот Доннаруммы, замены Саутгейта под пенальти сыграли во вред. Сборная Бразилии на «Маракане» проиграла финал Копа Америка, Англия на «Уэмбли» финал Евро. 11 июля – явно не день для домашних финалов.
Благодаря кому финал Евро-2020 получился таким интригующим? Давайте выделим пять лучших игроков решающего матча, конечно же, не только из состава команды победителя.
Леонардо Бонуччи
Важнейший гол после часа игры, образцовая игра в обороне и реализованный пенальти в послематчевой серии делают Леонардо Бонуччи лучшим игроком финала Евро-2020. Трижды заблокировал опаснейшие прострелы, совершил два отбора и 118 точных передач, успевая ещё и выводить мяч в атаку. Огромный объём работы Лео Бонуччи не позволил вздохнуть Кейну, и форвард «шпор» совсем не был на себя похож в финале Евро.
Джордан Пикфорд
Пара суперсейвов во время матча и пара классных спасений по ходу серии пенальти. Реакция у этого голкипера действительно прекрасная, есть подсказ партнёрам, руководство обороной, огонь в глазах. Вот только этих усилий Джордана Пикфорда не хватило для общей победы. Вратарь сборной Англии прекрасно провёл матч, но партнёры поддерживали его только в первом тайме.
Федерико Кьеза
Единственное светлое пятно итальянской атаки. Когда мяч доставался Кьезе, только тогда и случалось обострение. Смело шёл в обыгрыш, удачно завершив три попытки из четырёх, трижды опасно бил по воротам, выиграл 7 из 12 единоборств у мощного Кайла Уокера. При этом ещё в обороне отрабатывал, совершив три отбора. Жаль, травма не позволила Кьезе завершить этот финал на поле.
Люк Шоу
Так получилось, что левый фланг у обеих сборных в финале работал получше. «Три льва» тоже чаще накатывали с этого края, а раннее подключение Люка Шоу (который сам и начал голевую атаку) стало результативным. Единственный удар в створ – отличное попадание под штангу, но не только этим запомнится Шоу. Люк вообще вдохновенно провёл Евро-2020, отлично выполняя прямые обязанности и успевая обострять в подключениях.
Джанлуиджи Доннарумма
Лучший игрок Евро-2020 просто не может пройти мимо этого списка. Да, за 120 минут Джанлуиджи не сделал ни одного сейва, но тут скорее вопросы к Англии. Главные спасения Доннарумма приберёг на серию пенальти, сначала смутив Рэшфорда, а потом поочерёдно парировав удары Санчо и Сака. Формально именно Доннаруммы принёс Италии титул чемпионов Европы. Ох, как, наверное, сейчас доволен «ПСЖ», бесплатно подписывающий такого вратаря.
|
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
Форца Италия!!!