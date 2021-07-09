Манчини: «Есть игры, когда нужно терпеть»

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09 Июля 2021, 22:15,
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Коуч сборной Италии Роберто Манчини дал интервью официальному сайту УЕФА в преддверии финала Евро-2020.
«Если вы доходите до столь поздней стадии турнира, все ваши соперники априори будут сильными. Иногда нам приходится приспосабливаться к игре своих визави. Есть игры, когда нужно терпеть», - осознаёт Роберто Манчини.
«Мы должны будем сражаться до конца. Англия сильна физически и технически. Она готова к борьбе. Мы должны будем оказать на нее давление», - констатирует наставник итальянской сборной.
Напомним, что финал чемпионата Европы примет лондонский стадион «Уэмбли». Стартовый свисток прозвучит 11 июля в 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Зажерило
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Роберто Манчини