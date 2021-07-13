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Доннарумма объяснил, почему с опозданием стал праздновать победу в финале Евро-2020

13 Июля 2021, 09:23,

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не стал праздновать победу после решающего пенальти в послематчевой серии против Англии в финале Евро-2020.

«Я не начал праздновать, поскольку не понял, что мы победили», - приводятся слова голкипера в твиттер-аккаунте GuillaumeMP.

Решающий пенальти исполнял вингер сборной Англии Букайо Сака. Доннарумма парировал удар соперника и принес «скуадре адзурре» победу на чемпионате Европы-2020. Джанлуиджи был признан лучшим футболистом турнира.

Стоит отметить, что это вторая победа сборной Италии на Евро. Первый триумф национальной команды датирован 1968 годом.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Джанлуиджи Доннарумма
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
13 Июля 2021, 10:23

Вполне символично признать золотого вратаря (победивший в двух решающих сериях пенальти) самым лучшим в турнире, вот это по Итальянский))...

1
ингерман
13 Июля 2021, 09:43

ай ничё он не попутал.. просто посчитал себя великим и включил понты.. не рановата ли.. )))

1
Sergo
13 Июля 2021, 09:40

Сам не понял. Вроде, последний удар англичане не забили, только собрался праздновать, а потом гляжу Доннарумма спокойно пошел за лицевую. Уж думал, что я что-то перепутал... А попутался Джиджи)

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