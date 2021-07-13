Доннарумма объяснил, почему с опозданием стал праздновать победу в финале Евро-2020

Страж ворот сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма рассказал, почему не стал праздновать победу после решающего пенальти в послематчевой серии против Англии в финале Евро-2020.

«Я не начал праздновать, поскольку не понял, что мы победили», - приводятся слова голкипера в твиттер-аккаунте GuillaumeMP.

Решающий пенальти исполнял вингер сборной Англии Букайо Сака. Доннарумма парировал удар соперника и принес «скуадре адзурре» победу на чемпионате Европы-2020. Джанлуиджи был признан лучшим футболистом турнира.

Стоит отметить, что это вторая победа сборной Италии на Евро. Первый триумф национальной команды датирован 1968 годом.