Хабиб отреагировал на победу сборной Италии на чемпионате Европы

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12 Июля 2021, 08:08,
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Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини - 3:2.
«Италия, мои поздравления», - написал спортсмен в сторис своего инстаграм-аккаунта.
Напомним, что англичане открыли счет на третьей минуте благодаря голу Люка Шоу. «Скуадра адзурра» отыгралась в середине второго тайма. Голом отметился Леонардо Бонуччи.
Для сборной Италии это вторая победа на чемпионатах Европы в истории. Первый трофей национальная команда выиграла на Евро-1968.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Хабиб Нурмагомедов
Италия не вызывает ничего, кроме уважения, у всего футбольного мира. Просто сборная с игроками топ-уровня, сыгранная, никогда не сдающаяся и способная адаптироваться под происходящее на поле.