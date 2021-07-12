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Хабиб отреагировал на победу сборной Италии на чемпионате Европы

12 Июля 2021, 08:08,

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини - 3:2.

«Италия, мои поздравления», - написал спортсмен в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Напомним, что англичане открыли счет на третьей минуте благодаря голу Люка Шоу. «Скуадра адзурра» отыгралась в середине второго тайма. Голом отметился Леонардо Бонуччи.

Для сборной Италии это вторая победа на чемпионатах Европы в истории. Первый трофей национальная команда выиграла на Евро-1968.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Хабиб Нурмагомедов
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Июля 2021, 09:51

Италия не вызывает ничего, кроме уважения, у всего футбольного мира. Просто сборная с игроками топ-уровня, сыгранная, никогда не сдающаяся и способная адаптироваться под происходящее на поле.

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