Хабиб отреагировал на победу сборной Италии на чемпионате Европы

Бывший боец ММА Хабиб Нурмагомедов прокомментировал результат финального матча чемпионата Европы - 2020 между сборными Италии и Англии. Встреча завершилась вничью со счетом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини - 3:2.

«Италия, мои поздравления», - написал спортсмен в сторис своего инстаграм-аккаунта.

Напомним, что англичане открыли счет на третьей минуте благодаря голу Люка Шоу. «Скуадра адзурра» отыгралась в середине второго тайма. Голом отметился Леонардо Бонуччи.

Для сборной Италии это вторая победа на чемпионатах Европы в истории. Первый трофей национальная команда выиграла на Евро-1968.

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