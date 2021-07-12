​Сборная Италии установила рекорд финалов Евро

Сборная Италии стала чемпионом Европы, обыграв англичан на «Уэмбли» в серии одиннадцатиметровых ударов. На официальном сайте Федерации футбола Италии появился материал об интересных фактах по итогам финального поединка. Оказывается, итальянская сборная установила рекорд финалов Евро. Ранее никому из финалистов турнира не удавалось завершить битву за трофей с показателем в 65,6% владения мячом.

Отметим, что сборная Италии выиграла чемпионат Европы во второй раз в своей истории. Первый триумф «скуадры адзурры» на континенте случился в 1968 году.