Туктамышева: «Рада за Италию, вратарь - лучший!»

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12 Июля 2021, 08:29,
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Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала результат финального матча Евро-2020. В решающем поединке сборная Англии на стадионе «Уэмбли» потерпела поражение от команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).
«Жалко Англию, чуть-чуть - и победа! Шикарная игра. Но я рада за Италию! Вратарь - лучший!», - гласит сообщение спортсменки в сторис инстаграм-аккаунта.
Напомним, что в игровое время забитыми мячами отметились защитники Люк Шоу и Леонардо Бонуччи. В серии послематчевых пенальти решающим стал промах хавбека Букайо Сака.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Италии, Елизавета Туктамышева
Матч вообще ввдался огненным! Таким, каким и должен быть финал. Италия заслужила выиграть и в основное время, но пенальти добавили несколько драматизма, чтоли.