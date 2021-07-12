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Туктамышева: «Рада за Италию, вратарь - лучший!»

12 Июля 2021, 08:29,

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева прокомментировала результат финального матча Евро-2020. В решающем поединке сборная Англии на стадионе «Уэмбли» потерпела поражение от команды Италии (1:1, 2:3 - по пенальти).

«Жалко Англию, чуть-чуть - и победа! Шикарная игра. Но я рада за Италию! Вратарь - лучший!», - гласит сообщение спортсменки в сторис инстаграм-аккаунта.

Напомним, что в игровое время забитыми мячами отметились защитники Люк Шоу и Леонардо Бонуччи. В серии послематчевых пенальти решающим стал промах хавбека Букайо Сака.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания Евро-Футбол.Ру

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Италии, Елизавета Туктамышева
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Комментарии (1)
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1
Super fanat
12 Июля 2021, 09:48

Матч вообще ввдался огненным! Таким, каким и должен быть финал. Италия заслужила выиграть и в основное время, но пенальти добавили несколько драматизма, чтоли.

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