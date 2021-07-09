Моуринью раскритиковал вратаря сборной Англии перед финалом Евро

58-летний португальский специалист Жозе Моуринью раскритиковал игру вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда, выразив обеспокоенность перед финалом Евро-2020, в котором англичанам предстоит сыграть со сборной Италии.

Несмотря на то, что Пикфорд отыграл первые 5 матчей континентального первенства на ноль, его игра в полуфинале против сборной Дании вызвала много вопросов у общественности. Вратарь пропустил гол с дальнего штрафного удара от Миккеля Дамсгора, при том, что удар датчанина не был из разряда неберущихся. Да и в целом в той игре Джордан выглядел нервно, порой в панике выбивая мяч в аут, когда прессингующий его соперник был в нескольких метрах. Такая неуверенность стража ворот придавала нервозность всей оборонительной линии «трёх львов».

В интервью talkSPORT за два дня до финала Евро Моуринью заявил: «Он был единственным, кто не показал пик своей формы, ту самую острую необходимость играть незамедлительно».

Жозе Моуринью работал в английской Премьер-лиге с 2004 по 2007, а также с 2013 по 2021 годы, тренируя такие клубы, как «Челси», «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм». Этим летом португалец перебрался в Рим, где будет работать главным тренером местной «Ромы».

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