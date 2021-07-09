ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

«Не думаю, что нужно что-то менять»: Фоден рассказал об ожиданиях перед финалом Евро

09 Июля 2021, 20:44,

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поделился своими ожиданиями перед финальным матчем Евро-2020, в котором его сборной предстоит сразиться со сборной Италии.

Фоден отметил, что ждёт напряжённый матч, в котором будет много эмоций, и для победы его команде нужно быть максимально сконцентрированной, не допуская при этом нервозности, играя, как будто это стартовый матч на турнире.

«Не думаю, что нужно что-то менять. Мы были хороши в каждом матче. Надеюсь, мы сможем победить», - сказал Фил в интервью BBC, добавив, что эта победа может стать для него «главным моментом гордости в карьере».

Фил Фоден сыграл на этом чемпионате Европы три матча. В матчах группового этапа с Хорватией и Шотландией он выходил в стартовом составе, но был заменён по ходу второго тайма. В полуфинале против датчан Фоден сыгран всего 25 минут, выйдя на замену по ходу дополнительного времени.

Финал Евро-2020 начнётся вечером 11 июля в 22:00 по московскому времени.

0
Евро-Футбол.Ру Михаил Крипак
Теги: Сборная Англии, Фил Фоден
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Ale10JUFC
09 Июля 2021, 21:02
«Не думаю, что нужно что-то менять, нужно больше нырять . : Сказал Фил Фонде.
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале
Дьявольские неудачники: Распиаренная Бельгия снова вышмыгнула с Евро в четвертьфинале  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас