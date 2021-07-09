«Не думаю, что нужно что-то менять»: Фоден рассказал об ожиданиях перед финалом Евро

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Англии Фил Фоден поделился своими ожиданиями перед финальным матчем Евро-2020, в котором его сборной предстоит сразиться со сборной Италии.

Фоден отметил, что ждёт напряжённый матч, в котором будет много эмоций, и для победы его команде нужно быть максимально сконцентрированной, не допуская при этом нервозности, играя, как будто это стартовый матч на турнире.

«Не думаю, что нужно что-то менять. Мы были хороши в каждом матче. Надеюсь, мы сможем победить», - сказал Фил в интервью BBC, добавив, что эта победа может стать для него «главным моментом гордости в карьере».

Фил Фоден сыграл на этом чемпионате Европы три матча. В матчах группового этапа с Хорватией и Шотландией он выходил в стартовом составе, но был заменён по ходу второго тайма. В полуфинале против датчан Фоден сыгран всего 25 минут, выйдя на замену по ходу дополнительного времени.

Финал Евро-2020 начнётся вечером 11 июля в 22:00 по московскому времени.