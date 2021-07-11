Реднапп: «Гол Кейна в финале предначертан звездами»

Английский тренер Гарри Реднапп уверен, что форвард «трёх львов» Гарри Кейн обязательно забьёт в финальном матче Евро-2020.

- У сборной Англии есть группа молодых звездных игроков, а вишенкой на торте является Кейн. У нас лучший девятый номер в мире, у меня нет никаких сомнений в этом. Уверен, что он сравняется с Криштиану Роналду и Патриком Шиком в качестве главного бомбардира Евро. У него уже есть четыре гола, и нужно забить еще раз, - заявил Реднапп Tuttomercatoweb.

- Если Италия намерена биться до конца, ей нужно забивать минимум один гол. Почему? Потому что гол Кейна предначертан звездами. Он забьет в финале, не сомневаюсь, - добавил Реднапп.

Финал Италия - Англия начнется в 22:00.

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