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Реднапп: «Гол Кейна в финале предначертан звездами»

11 Июля 2021, 18:06,

Английский тренер Гарри Реднапп уверен, что форвард «трёх львов» Гарри Кейн обязательно забьёт в финальном матче Евро-2020.

- У сборной Англии есть группа молодых звездных игроков, а вишенкой на торте является Кейн. У нас лучший девятый номер в мире, у меня нет никаких сомнений в этом. Уверен, что он сравняется с Криштиану Роналду и Патриком Шиком в качестве главного бомбардира  Евро. У него уже есть четыре гола, и нужно забить еще раз, - заявил Реднапп Tuttomercatoweb.

- Если Италия намерена биться до конца, ей нужно забивать минимум один гол. Почему? Потому что гол Кейна предначертан звездами. Он забьет в финале, не сомневаюсь, - добавил Реднапп.

Финал Италия - Англия начнется в 22:00.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн, Гарри Реднапп
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Комментарии (3)
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0
ARTUR
11 Июля 2021, 19:29

Реднап видимо уже маханул чего то со звездами на этикетке ))

1
Bourgignon Alex
11 Июля 2021, 19:01

Надеюсь, что это будет гол в свои ворота!!!

1
Juventissimo
11 Июля 2021, 18:50

Интересно, а что предсказали звёзды по поводу судейства в финальном матче? Будет скандал или нет?

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