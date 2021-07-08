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Саутгейт рассказал, как Грилиш отреагировал на свою обратную замену

08 Июля 2021, 23:23,

Рулевой сборной Англии Гарет Саутгейт рассказал, как полузащитник сборной Англии и «Астон Виллы» Джек Грилиш отреагировал на свою обратную замену.

Вчера состоялся полуфинальный поединок Евро-2020 между сборными Англии и Дании (2:1 после дополнительного времени). Джек Грилиш начал матч на скамье запасных, а по ходу игры вышел на замену. Однако главный тренер англичан убрал его с поля в дополнительное время. На вопрос журналистов о замене и реакции на неё футболиста, Саутгейт ответил:

«Дания искала свой шанс сравнять счёт, и я заменил его, так как нам нужно было укрепить оборону. Он понял, почему я предпринял такой шаг», - рассказал тренер на пресс-конференции.

Англия вышла в финал турнира, где сразится с Италией 11 июля. Для Англии этот финал станет домашним, так как пройдет в Лондоне.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт, Джек Грилиш
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