Прогноз на матч Англия – Италия: ставки на матч БК Pinnacle

Англия сыграет против Италии в финале ЕВРО 2020. Обзор на предстоящий поединок представляют букмекеры БК Pinnacle.

Англия

Игру сборной Англии на этом турнире можно описать одним словом - “засуха”. Команда не пропускала мячей до стадии полуфинала, единственной сборной, которая смогла огорчить “львов”, стала Дания. Англия вышла из группы забив два мяча, команда выиграла у Хорватии и Чехии, а также сыграла вничью с Шотландией. В плей-офф Англия выиграла у Германии 2-0, обыграла Украину 4-0 и со скандалом вышла в финал, победив Данию 2-1. Рахим Стерлинг рухнул в штрафной, судья назначил пенальти, который решил исход поединка и отправил Данию домой.

Италия

Италия на протяжении всего турнира выглядела как команда, которая является серьезным претендентом на титул. Сборная выиграла все матчи, в которых принимала участие. Италия победила Турцию 3-0, затем обыграла Швейцарию с таким же счетом и переиграла Уэльс 1-0. В плей-офф Италия обыграла в дополнительное время Австрию 2-1, победила Бельгию 2-1 и в серии пенальти вырвала победу у сборной Испании. Эта команда имеет все шансы взять заветный титул, сборная Италии при Роберто Манчини не проигрывает более 30 игр кряду. Итальянцы могут переиграть англичан за счет своей зрелищностью и топ-исполнителях в линии атаки.

Ставки на матч БК Pinnacle

Победит Англия – 2.75

Ничья – 3.20

Победит Италия – 2.90

Интересные факты

Англия играла против Италии 27 матчей

Италия десять раз побеждала Англии, у англичан таких побед восемь

Англия забила 33 гола в ворота Италии, в среднем 1.22 за матч

Прогноз

Италия прекрасна на этом турнире и играет в атакующий футбол, чего нельзя сказать об игре Англии, которая крайне редко забивала больше одного гола за игру. Стоит присмотреться к ставке на обе команды забьют и Италия не проиграет по коэффициенту 2.40.