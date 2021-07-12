Эмерсон: «Мечта стала реальностью»

Фланговый защитник сборной Италии Эмерсон высказался о победе на чемпионате Европы - 2020. В финальном поединке турнира «скуадра адзурра» переиграла команду Англии (1:1, 3:2 - по пенальти).

«Великолепный вечер. Наша мечта стала реальностью. Италия наконец-то стала чемпионом Европы. Мы рассчитывали на успех с первого дня совместных тренировок. Рад за команду и наших болельщиков. Нужно хорошо отпраздновать этот успех», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Эта победа стала для итальянской сборной второй на чемпионатах Европы.

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