​Бонуччи и Кьеллини ни разу не позволили себя обыграть на Евро-2020

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12 Июля 2021, 19:51,
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Сборная Италии стала чемпионом Европы. Важную роль в этом успехе команды отыграли два её центральных защитника – Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Как сообщает ESPN, на Евро-2020 ни одному футболисту не удалось обыграть Бонуччи или Кьеллини в игровом моменте.
Напомним, что итальянская сборная стала сильнейшей командой Европы во второй раз в своей истории. Впервые выиграть континентальный футбольный форум итальянцам удалось в далёком 1968 году.
Защитить титул чемпиона Европы сборная Италии попытается на Евро-2024. Этот турнир пройдёт в Германии.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
Виден опыт! Мастерство. И желание. Дикие скорости и манёвры. Скорость принятия решения и ум на поле. Хотелось бы увидеть таких среди итальянской молодёжки, но увы. Кьеллини и Бонуччи уйдут в закат, но им должна прийти замена. С таким примером должны газон грызть, но выйти на их уровень.