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​Бонуччи и Кьеллини ни разу не позволили себя обыграть на Евро-2020

12 Июля 2021, 19:51,

Сборная Италии стала чемпионом Европы. Важную роль в этом успехе команды отыграли два её центральных защитника – Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Как сообщает ESPN, на Евро-2020 ни одному футболисту не удалось обыграть Бонуччи или Кьеллини в игровом моменте.

Напомним, что итальянская сборная стала сильнейшей командой Европы во второй раз в своей истории. Впервые выиграть континентальный футбольный форум итальянцам удалось в далёком 1968 году.

Защитить титул чемпиона Европы сборная Италии попытается на Евро-2024. Этот турнир пройдёт в Германии.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Леонардо Бонуччи, Джорджо Кьеллини
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Комментарии (1)
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0
Super fanat
12 Июля 2021, 21:14

Виден опыт! Мастерство. И желание. Дикие скорости и манёвры. Скорость принятия решения и ум на поле. Хотелось бы увидеть таких среди итальянской молодёжки, но увы. Кьеллини и Бонуччи уйдут в закат, но им должна прийти замена. С таким примером должны газон грызть, но выйти на их уровень.

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