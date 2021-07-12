​Бонуччи и Кьеллини ни разу не позволили себя обыграть на Евро-2020

Сборная Италии стала чемпионом Европы. Важную роль в этом успехе команды отыграли два её центральных защитника – Леонардо Бонуччи и Джорджо Кьеллини. Как сообщает ESPN, на Евро-2020 ни одному футболисту не удалось обыграть Бонуччи или Кьеллини в игровом моменте.

Напомним, что итальянская сборная стала сильнейшей командой Европы во второй раз в своей истории. Впервые выиграть континентальный футбольный форум итальянцам удалось в далёком 1968 году.

Защитить титул чемпиона Европы сборная Италии попытается на Евро-2024. Этот турнир пройдёт в Германии.