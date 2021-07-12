Хендерсон: «Сборная Англии может взять реванш на ЧМ-2022»

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о поражении от команды Италии в финале чемпионата Европы - 2020.

«Эта неудача будет грызть нас изнутри. Нужно воплотить ее в стимул, чтобы добиться еще большего. У нас собралась особенная команда. На очереди чемпионат мира-2022, сборная Англии может взять реванш», - передает слова полузащитника BT Sport.

Сборная Англии уступила Италии в серии пенальти - 2:3. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. Голы забили Люк Шоу и Леонардо Бонуччи.

Для «скуадры адзурры» это вторая победа на Евро в истории. Первый раз итальянцы стали чемпионами Европы в 1968 году.