Хендерсон: «Сборная Англии может взять реванш на ЧМ-2022»

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12 Июля 2021, 13:33,
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Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о поражении от команды Италии в финале чемпионата Европы - 2020.
«Эта неудача будет грызть нас изнутри. Нужно воплотить ее в стимул, чтобы добиться еще большего. У нас собралась особенная команда. На очереди чемпионат мира-2022, сборная Англии может взять реванш», - передает слова полузащитника BT Sport.
Сборная Англии уступила Италии в серии пенальти - 2:3. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. Голы забили Люк Шоу и Леонардо Бонуччи.
Для «скуадры адзурры» это вторая победа на Евро в истории. Первый раз итальянцы стали чемпионами Европы в 1968 году.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии, Джордан Хендерсон
Свой шанс упустили. На ЧМ и команды сильнее, да и фавориты подтянутся - думаю немцы с французами не сильно довольны выступлением на Евро.
ай ну это вряд ли.. по-чесноку англы на фарте вышли в финал почти домашнего чемпа.. на чм будут другие соперники.. топы из за океана - их полно.. амбициозная африка - достаточно наберется + азия с океанией.. там австралия может навалять и вышибить, к примеру.. а вы про реванш.. нет уже той сборной 66 года.. тут пара челов только помнит имена тех звезд.. а сейчас.. поэтому я и не топил за сборную англов.. времена классического английского фуцбола и рока канули в небытие.. то бишь остались токма в памяти народной.. )))
чупа чупс купите заранее себе,там вас вообще поимеют и в хвост и в гриву
Это навряд ли, во всяком случае с этим тренером.