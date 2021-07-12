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Хендерсон: «Сборная Англии может взять реванш на ЧМ-2022»

12 Июля 2021, 13:33,

Хавбек сборной Англии Джордан Хендерсон высказался о поражении от команды Италии в финале чемпионата Европы - 2020.

«Эта неудача будет грызть нас изнутри. Нужно воплотить ее в стимул, чтобы добиться еще большего. У нас собралась особенная команда. На очереди чемпионат мира-2022, сборная Англии может взять реванш», - передает слова полузащитника BT Sport.

Сборная Англии уступила Италии в серии пенальти - 2:3. Основное время и овертайм завершились вничью со счетом 1:1. Голы забили Люк Шоу и Леонардо Бонуччи.

Для «скуадры адзурры» это вторая победа на Евро в истории. Первый раз итальянцы стали чемпионами Европы в 1968 году.

0
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Джордан Хендерсон
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Комментарии (4)
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0
chelsea fan
12 Июля 2021, 14:10

Свой шанс упустили. На ЧМ и команды сильнее, да и фавориты подтянутся - думаю немцы с французами не сильно довольны выступлением на Евро.

1
ингерман
12 Июля 2021, 13:47

ай ну это вряд ли.. по-чесноку англы на фарте вышли в финал почти домашнего чемпа.. на чм будут другие соперники.. топы из за океана - их полно.. амбициозная африка - достаточно наберется + азия с океанией.. там австралия может навалять и вышибить, к примеру.. а вы про реванш.. нет уже той сборной 66 года.. тут пара челов только помнит имена тех звезд.. а сейчас.. поэтому я и не топил за сборную англов.. времена классического английского фуцбола и рока канули в небытие.. то бишь остались токма в памяти народной.. )))

1
Александров Сергей
12 Июля 2021, 13:38

чупа чупс купите заранее себе,там вас вообще поимеют и в хвост и в гриву

1
PoliticExpert
12 Июля 2021, 13:35

Это навряд ли, во всяком случае с этим тренером.

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