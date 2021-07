​Все 26 игроков сборной Англии начинали заниматься футболом в разных клубах

Пресс-служба сборной Англии сделала весьма занимательную публикацию в «Твиттере». Оказывается, все 26 футболистов из итоговой заявки команды на чемпионат Европы 2020 года начинали свой футбольный путь в разных клубах. Это лишний раз подчёркивает эффективность работы футбольных школ Англии.

