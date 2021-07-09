​Все 26 игроков сборной Англии начинали заниматься футболом в разных клубах

Пресс-служба сборной Англии сделала весьма занимательную публикацию в «Твиттере». Оказывается, все 26 футболистов из итоговой заявки команды на чемпионат Европы 2020 года начинали свой футбольный путь в разных клубах. Это лишний раз подчёркивает эффективность работы футбольных школ Англии.

From the grassroots game to the #EURO2020 final…



Where it all began for the #ThreeLions: pic.twitter.com/UamJAOm5bm — England (@England) July 9, 2021

В воскресенье, 11 июля, сборная Англии на родном «Уэмбли» сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Англичане рассчитывают впервые в истории выиграть Евро.

Отметим, что в предыдущих шести играх на Евро-2020 сборная Англии пропустила всего лишь один гол.