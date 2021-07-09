​Все 26 игроков сборной Англии начинали заниматься футболом в разных клубах

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09 Июля 2021, 14:28,
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Пресс-служба сборной Англии сделала весьма занимательную публикацию в «Твиттере». Оказывается, все 26 футболистов из итоговой заявки команды на чемпионат Европы 2020 года начинали свой футбольный путь в разных клубах. Это лишний раз подчёркивает эффективность работы футбольных школ Англии.
From the grassroots game to the #EURO2020 final…— England (@England) July 9, 2021
Where it all began for the #ThreeLions: pic.twitter.com/UamJAOm5bm
В воскресенье, 11 июля, сборная Англии на родном «Уэмбли» сыграет в финале чемпионата Европы против Италии. Англичане рассчитывают впервые в истории выиграть Евро.
Отметим, что в предыдущих шести играх на Евро-2020 сборная Англии пропустила всего лишь один гол.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии