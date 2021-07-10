​В Англии фанатку уволили после посещения полуфинала Евро

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10 Июля 2021, 23:50,
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Продюсер цифрового контента Нина Фаруки была уволена после посещения полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.
Когда друг Нины достал билеты на матч, она понимала, что из-за недостатка сотрудников ей вряд ли смогут предоставить выходной. Чтобы поехать на игру из Брэдфорда, 37-летней женщине пришлось сказать начальству, что она заболела. Нина надеялась, что никто не узнает о её поездке, но во время первого гола сборной Англии она попала в кадр телетрансляции.
О своём попадании в кадр Нина узнала ещё во время матча, когда ей написали знакомые. Вскоре женщина узнала об увольнении за обман.
В разговоре с The Telegraph Нина заявила, что ни о чём не жалеет.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии