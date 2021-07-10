​В Англии фанатку уволили после посещения полуфинала Евро

Продюсер цифрового контента Нина Фаруки была уволена после посещения полуфинала Евро-2020 между сборными Англии и Дании.

Когда друг Нины достал билеты на матч, она понимала, что из-за недостатка сотрудников ей вряд ли смогут предоставить выходной. Чтобы поехать на игру из Брэдфорда, 37-летней женщине пришлось сказать начальству, что она заболела. Нина надеялась, что никто не узнает о её поездке, но во время первого гола сборной Англии она попала в кадр телетрансляции.

О своём попадании в кадр Нина узнала ещё во время матча, когда ей написали знакомые. Вскоре женщина узнала об увольнении за обман.

В разговоре с The Telegraph Нина заявила, что ни о чём не жалеет.