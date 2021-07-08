Сарри: «Разумеется, сборная Италии играет в лучший футбол на Евро»

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08 Июля 2021, 23:08,
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Известный итальянский тренер Маурицио Сарри высказал свое мнение по поводу футбола, демонстрируемого на чемпионате Европы сборной Италии.
По словам Сарри, Италия, безусловно, играет в лучший футбол на турнире. «С теми решениями, которые принимает Манчини, я ожидаю только блестящей игры от команды», - сказал Сарри в интервью Sport Italia.
Как известно, сборная Италии вышла в финал Евро-2020, обыграв команду Испании в серии пенальти.
Финал чемпионата Европы пройдет 11 июля в Лондоне. Сборная Италии сразится за трофей с Англией. Старт поединка запланирован на 22:00 по московскому времени.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Степовский
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Сборная Испании, Маурицио Сарри