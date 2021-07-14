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Отцу Магуайра сломали два ребра перед финалом Евро-2020

14 Июля 2021, 13:44,

Поражение в финале Евро-2020 было вдвойне болезненным для капитана сборной Англии Гарри Магуайра. Дело в том, что в конфликте на входе в «Уэмбли» серьезно пострадал его отец, который оказался в давке во время массового прорыва безбилетников на стадион.

- Мой отец оказался в толпе. Его зажали, он говорил, что был серьезно испуган, - заявил Магуайр the Sun.

- Очень повезло, потому что на каждый матч он проносил на плечах моего племянника или кого-то из моих детей. Я рад, что детей не взяли на футбол, - добавил Магуайр.

Оказалось, что у отца футболиста сломаны два ребра, и ему было тяжело дышать по итогам инцидента.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарри Магуайр
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