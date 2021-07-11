Как нереализованный пенальти в полуфинале Евро на «Уэмбли» привёл Саутгейта в финал

Гарет Саутгейт когда-то боялся, что пенальти на Евро-96 затмит всё, пока не понял, что может использовать его в своих интересах. Теперь Евро-2020 будет определять его. Британское издание FourFourTwo покопался в архивах, а сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предлагает адаптированную версию.

Стюарт Пирс и Крис Уоддл, как члены «Клуба промахнувшихся в серии», знали, через что пришлось пройти Саутгейту после кошмарного момента 26 июня 1996 года. На чемпионате мира-1990 они тоже не забили, когда это имело значение, в полуфинале против ФРГ. Но в этот раз всё было по-другому. Англичане были на волне национальной эйфории в своей собственной стране. Только серия пенальти отделяла их от финала на "Уэмбли" в качестве фаворитов против Чехии. И в этот раз, когда всё пошло не так, Саутгейт должен был нести бремя в одиночку.

Англия и Германия реализовали по пять пенальти – Алан Ширер и Томас Хёсслер; Дэвид Платт и Томас Штрунц; Стюарт Пирс и Штефан Ройтер; Пол Гаскойн и Кристиан Циге; Тедди Шерингем и Штефан Кунц. Они сделали всё, чтобы надежды хозяев были связаны с тем, что в серии до первого промаха первым пошёл защитник-новичок. Задним умом это кажется почти жестоким, ведь всё закончилось добавлением ещё одной печальной главы в летопись рыданий "Трёх львов". Андреас Кёпке не дал ему забить с 11 метров, а его щеголеватый тёзка Мёллер испортил праздник для нации, не подготовленной к гигантскому разочарованию.

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За четыре года до этого Саутгейт наблюдал, как сборная его страны не смогла выиграть ни одного матча на Евро-92 в Швеции. В интервью газете The Independent в 1996 году Саутгейт признался, что у него было что-то вроде предчувствия. «В каком-то фантастическом мире я думал, что чемпионат Европы в Англии будет идеальным временем для того, чтобы пробиться в сборную», – сказал он. «Четыре года назад, когда я смотрел финал во время отпуска в Португалии, я повернулся к своему лучшему другу и сказал: «Было бы здорово поучаствовать в этом в 96-м году».

Легко забыть, насколько неопытным был Саутгейт на международном уровне в 1996 году. Он прошел путь от дебюта в сборной Англии в домашнем матче с Португалией в декабре 1995 года до автоматического попадания в состав, несмотря на то, что в стартовой игре Евро-96 он проводил лишь пятую встречу в майке сборной. Затем он стал одной из самых впечатляющих звёзд турнира.

После того как Саутгейт легко справился со Швейцарией и Шотландией, ему было поручено попытаться закрыть Денниса Бергкампа. Хотя звезда "Арсенала" упустил один хороший шанс, в остальном он был незаметной фигурой в разгроме Голландии Англией со счетом 4:1. Пресса обвинила Бергкампа в том, что он не явился на матч, что очень раздражало игрока. Как объяснил Саутгейт: «Терри Венейблс (главный тренер сборной Англии на Евро-96. – Прим.) изучал голландцев в течение двух лет и разработал план игры, который предусматривал переход к игре в четыре защитника. Я не получал от этого такого удовольствия, как все остальные, потому что мне приходилось закрывать Денниса... Это была чертовски тяжёлая работа».

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Англия обыграла Испанию по пенальти в 1/4, а игра Саутгейта в безголевой ничьей заставила Бобби Чарльтона назвать его "игроком мирового класса". Затем был полуфинал "Трёх львов" с Германией. В течение 90 минут и дополнительного времени Алан Ширер вывел хозяев вперёд, Штефан Кунц сравнял счёт, Даррен Андертон попал в штангу, второй гол Кунца был отменён из-за фола, а Пол Гаскойн был в миллиметрах от того, чтобы забить победный мяч. Венейблс, использовав все возможные замены в четырёх предыдущих матчах, не сделал ни одной на протяжении этих 120 минут.

Затем последовала серия пенальти. Десять точных ударов – все забиты. Долгий разбег Саутгейта – и неудачный удар. Спасение Кёпке. Партнёр по сборной Англии Пол Инс помнит опустошение "безутешного" Саутгейта – такие же страдания сам полузащитник испытает два года спустя после своего собственного горе-пенальти на французском чемпионате мира-98. "Я думаю, потому что это было дома, он очень сильно переживал", – говорил бывший полузащитник.

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Как будто этого промаха Саутгейту было мало, Лиам Галлахер и премьер-министр Джон Мейджор были одними из первых, кто утешил его после того, как он вышел из раздевалки. Мейджор, поклонник крикета, назвал его «Гэри». А потом были СМИ, которым сломленный Саутгейт просто сказал: «Я чувствую, что подвёл всю страну».

Если для Саутгейта это и было болезненным опытом, то по крайней мере он стал сильнее от этого. Позже он объяснил, что, обдумывая свое испытание, вспомнил цитату бывшего президента США Теодора Рузвельта: «Не критик имеет значение, не человек, указывающий, где сильный споткнулся, или где тот, кто делает дело, мог бы справиться с ним лучше. Уважения достоин тот, кто сам стоит на арене».

Но стервятники всё равно кружили. Один журнал предложил центральному защитнику и его тогдашней подруге Элисон 40 000 фунтов стерлингов за эксклюзивное интервью, от которого они наотрез отказались. Репортеры всё равно расположились лагерем у его дома и дома его матери, ожидая объедков, чтобы полакомиться ими. В честь защитника даже была написана песня панк-группой The Business под оригинальным названием Southgate (Euro 96), в которой припев, вдохновлённый тремя львами, весело объявляет: "Саутгейт едет домой, он едет - о нет, он опоздал на автобус (ты, дерьмо!)" Саутгейт сбежал на Бали со своей будущей женой еще до того, как Германия выиграла финал 30 июня.

Венейблс рассказывал: «Я написал всем игрокам письмо от руки – надеюсь, он его получил. Я хотел, чтобы он знал, что я чувствую; что люди всегда будут говорить об этом, но никто не будет винить его». На самом деле Саутгейт не согласился, и во многом он был прав. Он в 1996 году говорил: «Всё, что я сделал до сих пор и, возможно, в будущем, может быть омрачено. Болельщики сразу же вспомнят промах с пенальти».

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25-летний футболист не знал этого в то время, но Евро-96 был для него как плохим, так и хорошим событием на международном уровне. Он получил травму во время первого матча сборной Англии на чемпионате мира во Франции в 1998-м и вышел на замену в злополучном поединке против Аргентины в 1/8. На Евро-2000 Саутгейт сыграл всего девять минут, так как Англия не смогла выйти из своей группы, а на чемпионате мира 2002 года был неиспользованной заменой.

Теперь у него есть шанс искупить свою вину на Евро-2020, снова на родной земле. Бывший менеджер «Мидлсбро» вновь сделал страну единым целым благодаря долгожданному полуфиналу на чемпионате мира 2018 года, а теперь по крайней мере стал ещё лучше, выведя «Трёх львов» в воскресный финал, поскольку они продолжают стремиться к неуловимому успеху на крупном турнире.

Саутгейт стал менеджером сборной Англии скорее по счастливой случайности, чем по расчёту. Изначально от отказался от этой работы ещё до того, как был приглашён Сэм Эллардайс. Однако вскоре после назначения Саутгейт смог рационально оценить и осмыслить свой опыт 1996 года, что, по его мнению, дало ему преимущество перед другими претендентами.

Внезапно самый низкий момент в его карьере стал тем, что можно поставить на первое место в его резюме. Он размышляет: «Я оглядываюсь вокруг и думаю: «Кто из моих соотечественников лучше подходит для этой работы?» Я чувствую, что я подхожу лучше всех. В некоторые моменты своей карьеры я недооценивал то, что дал мне опыт (Евро-96. – Прим.), и то положение, в котором я оказался».

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Однако для Пола Инса – и, возможно, для Саутгейта тоже – невозможно заменить то, что произошло в той серии на «Уэмбли». «Я не думаю, что вы когда-нибудь сможете сравнить это с тем, что вы будете делать в будущем. Как и в 98-м, когда я промахнулся, всегда наступает момент, когда это возвращается в голову, и я уверен, что так было и с ним. Было бы здорово, если бы Англия, наконец, снова что-то выиграла – если он будет менеджером, то ещё лучше, но он будет воспринимать это как совершенно другую ситуацию, чем Евро-96. Я не думаю, что это когда-нибудь пройдёт. Это никогда не проходит», – считает Инс.

Может, и нет. И это означает, что Саутгейт прекрасно понимает, как быстро может измениться общественное мнение. Он знает это лучше, чем кто-либо другой. Но, как писал Терри Венейблс всего 25 лет назад, "кто-то однажды сказал мне: «То, что не уничтожит тебя полностью, сделает тебя сильнее". Я думаю, Гарет Саутгейт поймёт, что это верно и для него». И на этот раз ему не придётся совершать этот долгий путь из центрального круга.