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​УЕФА пригласил Эриксена и спасших его медиков на финал Евро

06 Июля 2021, 18:13,

УЕФА направил приглашение полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену и спасшим его медикам на финал чемпионата Европы. Об этом на страницах своего сайта сообщает ESPN.

Напомним, Кристиан Эриксен во время матча Дания – Финляндия на старте чемпионата Европы перенёс остановку сердца. Во многом благодаря оперативным действиям медиков Эриксена удалось спасти. Позже футболист перенёс операцию по имплантации дефибриллятора.

Один из медиков Педер Эрсгаард уже успел отреагировать на приглашение УЕФА.

«Я взволнован, как ребёнок в канун Рождества. Я горжусь своими усилиями в ситуации с Эриксеном, как и действиями всей команды медиков», - сказал Эрсгаард журналу Fagbladet FOA.

Финал чемпионата Европы пройдёт 11 июля.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Дании, Кристиан Эриксен
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