Шоу забил самый быстрый гол финалов чемпионатов Европы

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11 Июля 2021, 22:24,
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Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого быстрого гола в финальных матчах чемпионатов Европы. 25-летний игрок «Манчестер Юнайтед» забил свой дебютный гол уже на второй минуте (1:57) финальной битвы с командой Италии. Сегодня Шоу проводит свой шестой матч на турнире и 14-й в национальной команде «трех львов».
В середине первого тайма матча Италия - Англия счет 0:1. Отметим, что британцы изначально выбрали оборонительную стратегию на матч. Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии, Люк Шоу