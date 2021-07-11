Шоу забил самый быстрый гол финалов чемпионатов Европы

Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого быстрого гола в финальных матчах чемпионатов Европы. 25-летний игрок «Манчестер Юнайтед» забил свой дебютный гол уже на второй минуте (1:57) финальной битвы с командой Италии. Сегодня Шоу проводит свой шестой матч на турнире и 14-й в национальной команде «трех львов».

В середине первого тайма матча Италия - Англия счет 0:1. Отметим, что британцы изначально выбрали оборонительную стратегию на матч. Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.

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