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Шоу забил самый быстрый гол финалов чемпионатов Европы

11 Июля 2021, 22:24,

Защитник сборной Англии Люк Шоу стал автором самого быстрого гола в финальных матчах чемпионатов Европы. 25-летний игрок «Манчестер Юнайтед» забил свой дебютный гол уже на второй минуте (1:57) финальной битвы с командой Италии. Сегодня Шоу проводит свой шестой матч на турнире и 14-й в национальной команде «трех львов».

В середине первого тайма матча Италия - Англия счет 0:1. Отметим, что британцы изначально выбрали оборонительную стратегию на матч. Самый подробный онлайн проходит на LiveResult.ru.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Люк Шоу
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