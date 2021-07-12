Ибрагимович в своём стиле отреагировал на успех Доннаруммы

Сборная Италии завоевала трофей Евро-2020, а голкипер Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Златан Ибрагимович в своём стиле отреагировал на успех своего теперь уже экс-партнёра по «Милану».

«Один год со мной, и ты уже понимаешь», - написал Ибрагимович в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме», намекая на свою причастность к успеху Доннаруммы.

Напомним, что в финальной дуэли против Англии сборная Италии победила в серии одиннадцатиметровых ударов. Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара, а ещё в одном случае на помощь голкиперу пришла штанга.