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Ибрагимович в своём стиле отреагировал на успех Доннаруммы

12 Июля 2021, 17:37,

Сборная Италии завоевала трофей Евро-2020, а голкипер Джанлуиджи Доннарумма был признан лучшим игроком турнира. Златан Ибрагимович в своём стиле отреагировал на успех своего теперь уже экс-партнёра по «Милану».

«Один год со мной, и ты уже понимаешь», - написал Ибрагимович в «сториз» на своей страничке в «Инстаграме», намекая на свою причастность к успеху Доннаруммы.

Напомним, что в финальной дуэли против Англии сборная Италии победила в серии одиннадцатиметровых ударов. Джанлуиджи Доннарумма отбил два удара, а ещё в одном случае на помощь голкиперу пришла штанга.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Италии, Златан Ибрагимович, Джанлуиджи Доннарумма
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