Александр Мостовой: «Не вижу, чтобы по игровым качествам Англия была сильнее Италии»

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Думаю, что после того, что произошло в полуфинале между Англией и Данией, многие любители футбола будут болеть за Италию. Я в том числе. Судья того матча подвинул проценты симпатий, причем намного. В этом предстоящем финале для меня фаворита нет. Пусть англичане играют дома при своих болельщиках, но я не вижу, чтобы по игровым качествам Англия была сильнее Италии. Я думаю, что игра с Данией это показала: датчане и в меньшинстве играли, и решил все пенальти липовый.

Думаю, что мы вряд ли увидим много голов. Это финал, начнут как всегда спокойно. У англичан многое, если не все, зависит от Стерлинга. Сколько игр я смотрел, вся опасность, вся угроза исходит из Стерлинга, он создаёт все моменты. Я ещё перед матчем Украины с Англией говорил, что нужно перекрыть Стерлинга, если хотят сыграть достойно. А он уже на второй минуте обыграл двоих на краю и отдал пас Кейну. Думаю, с Италией это не пройдет. Он быстрый, резкий, но итальянцы умеют играть против таких.

Скорее всего, основное время закончится вничью. Победитель, наверное, определится в дополнительное время или серии пенальти. Но, хотелось бы, чтобы Италия выиграла. Но в это тоже трудно поверить, потому что все в Англии проводится, но будем в это верить», - сказал Мостовой.