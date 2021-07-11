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Александр Мостовой: «Не вижу, чтобы по игровым качествам Англия была сильнее Италии»

11 Июля 2021, 13:38,

Футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от финала чемпионата Европы в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Думаю, что после того, что произошло в полуфинале между Англией и Данией, многие любители футбола будут болеть за Италию. Я в том числе. Судья того матча подвинул проценты симпатий, причем намного. В этом предстоящем финале для меня фаворита нет. Пусть англичане играют дома при своих болельщиках, но я не вижу, чтобы по игровым качествам Англия была сильнее Италии. Я думаю, что игра с Данией это показала: датчане и в меньшинстве играли, и решил все пенальти липовый.

Думаю, что мы вряд ли увидим много голов. Это финал, начнут как всегда спокойно. У англичан многое, если не все, зависит от Стерлинга. Сколько игр я смотрел, вся опасность, вся угроза исходит из Стерлинга, он создаёт все моменты. Я ещё перед матчем Украины с Англией говорил, что нужно перекрыть Стерлинга, если хотят сыграть достойно. А он уже на второй минуте обыграл двоих на краю и отдал пас Кейну. Думаю, с Италией это не пройдет. Он быстрый, резкий, но итальянцы умеют играть против таких.

Скорее всего, основное время закончится вничью. Победитель, наверное, определится в дополнительное время или серии пенальти. Но, хотелось бы, чтобы Италия выиграла. Но в это тоже трудно поверить, потому что все в Англии проводится, но будем в это верить», - сказал Мостовой.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Александр Мостовой
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