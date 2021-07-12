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Вандалы испортили фреску Рэшфорда после поражения сборной Англии

12 Июля 2021, 15:32,

Вандалы испортили фреску с изображением Маркуса Рэшфорда, которую в Манчестере создал уличный художник. Об этом на своих страницах сообщает портал Goal.com.

Фреска была испорчена после поражения сборной Англии от Италии в финале Евро-2020. Рэшфорд был одним из трёх игроков английской команды, не реализовавшим пенальти в послематчевой серии.

Стоит сказать, что все три игрока, чьи удары с пенальти не достигли цели (Маркус Рэшфорд, Джедон Санчо и Букайо Сака), столкнулись с расовыми оскорблениями. Футбольная ассоциация Англии сделала заявление, в котором поддержала игроков и сообщила о намерении сурово наказать виновных.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Маркус Рэшфорд
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