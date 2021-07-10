​Кейн оценил шансы Англии обыграть Италию в финале Евро-2020

|
10 Июля 2021, 19:20,
|
|
Капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил шансы своей команды обыграть Италию в финале Евро-2020.
«Думаю, это та игра, где шансы 50 на 50. Конечно, у сборной Италии лучшая история по сравнению с нашей, если говорить о победах в турнирах, но у многих наших игроков есть опыт побед на клубном уровне. Мы играли в больших играх, в больших европейских финалах.
Это будет очень сложная игра. В составе сборной Италии хватает отличных игроков с богатым опытом. Надеюсь, мы сможем склонить чаши весов в нашу сторону», - сказал Кейн Sky Sports.
Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на «Уэмбли» 11 июля.Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Гарри Кейн