ЕВРО 2020: Новости Таблица плей-офф Результаты Расписание Сборные Стадионы Шахматки Прогнозы

Чемпионат Европы по футболу 2020
Сделать ставку
﻿

​Кейн оценил шансы Англии обыграть Италию в финале Евро-2020

10 Июля 2021, 19:20,

Капитан сборной Англии Гарри Кейн оценил шансы своей команды обыграть Италию в финале Евро-2020.

«Думаю, это та игра, где шансы 50 на 50. Конечно, у сборной Италии лучшая история по сравнению с нашей, если говорить о победах в турнирах, но у многих наших игроков есть опыт побед на клубном уровне. Мы играли в больших играх, в больших европейских финалах.

Это будет очень сложная игра. В составе сборной Италии хватает отличных игроков с богатым опытом. Надеюсь, мы сможем склонить чаши весов в нашу сторону», - сказал Кейн Sky Sports.

Финал Евро-2020 между сборными Италии и Англии пройдёт на «Уэмбли» 11 июля.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Гарри Кейн
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

Читайте также на "Евро-футбол.ру":



Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место
Goal: Месси - фаворит на «Золотой мяч», Роналду занимает седьмое место  
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020
Третий кряду овертайм остановил Испанию: сборная Италии стала первым финалистом Евро-2020  
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро
Футбол всё ближе к возвращению домой: Сборная Англии впервые в истории вышла в финал Евро  
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро
Англия в начале второго тайма уничтожила Украину и пробилась в полуфинал Евро  
​Черчесов больше не тренер сборной России
​Черчесов больше не тренер сборной России  
Популярные материалы
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Федун рассказал, кто должен возглавить сборную России
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
Шалимов: «Я в ужасе от пресс-конференции Черчесова, слушал его 2,5 часа и ничего не понял»
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
​Шевченко предсказал Украине судьбу сборной России: Разбираемся почему
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
Украина ожидаемо разгромлена Англией: кто был худшим в расстановке Андрея Шевченко
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас
​Шевченко нужно уходить в отставку с должности тренера сборной Украины прямо сейчас