Кейн: «Эта боль будет с нами до конца карьеры»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн отметил прогресс команды и выразил слова поддержки в адрес молодых партнёров, не забивших послематчевые пенальти в ворота сборной Италии в финале чемпионата Европы.

- Каждый может не забить пенальти. Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Мы усвоим урок и извлечем пользу. Эти ребята вырастут на этом и будут еще более мотивированы на успех на чемпионате мира следующего года, - приводит слова Кейна УЕФА.

- Мы, как команда, должны гордиться достигнутым. Мы все победители. Эта боль будет с нами до конца карьеры, но это футбол. С турнира в России мы хорошо прогрессировали и продолжаем это делать, - добавил Кейн.