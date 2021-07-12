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Кейн: «Эта боль будет с нами до конца карьеры»

12 Июля 2021, 01:57,

Капитан сборной Англии Гарри Кейн отметил прогресс команды и выразил слова поддержки в адрес молодых партнёров, не забивших послематчевые пенальти в ворота сборной Италии в финале чемпионата Европы.

- Каждый может не забить пенальти. Мы побеждаем вместе и проигрываем тоже вместе. Мы усвоим урок и извлечем пользу. Эти ребята вырастут на этом и будут еще более мотивированы на успех на чемпионате мира следующего года, - приводит слова Кейна УЕФА.

- Мы, как команда, должны гордиться достигнутым. Мы все победители. Эта боль будет с нами до конца карьеры, но это футбол. С турнира в России мы хорошо прогрессировали и продолжаем это делать, - добавил Кейн.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн
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