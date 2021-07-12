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Ловрен поддержал Сака после промаха в серии пенальти

12 Июля 2021, 10:58,

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий на клубном уровне за петербургский «Зенит», прокомментировал триумф сборной Италии на Евро-2020. В финале турнира «скуадра адзурра» обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

«Хорошая работа, сборная Англии. Вы можете гордиться собой. Сака, не переживай, ты проявил большую смелость. Такое иногда случается, это не твоя вина. Ты отличный футболист. Мои поздравления Италии», - гласит сообщение Деяна в твиттер-аккаунте.

Сборная Италии во второй раз выиграла Евро, впервые «скуадра адзурра» победила в 1968 году.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Деян Ловрен, Букайо Сака, Готоку Сакаи
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