Ловрен поддержал Сака после промаха в серии пенальти

Хорватский защитник Деян Ловрен, выступающий на клубном уровне за петербургский «Зенит», прокомментировал триумф сборной Италии на Евро-2020. В финале турнира «скуадра адзурра» обыграла Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

«Хорошая работа, сборная Англии. Вы можете гордиться собой. Сака, не переживай, ты проявил большую смелость. Такое иногда случается, это не твоя вина. Ты отличный футболист. Мои поздравления Италии», - гласит сообщение Деяна в твиттер-аккаунте.

Сборная Италии во второй раз выиграла Евро, впервые «скуадра адзурра» победила в 1968 году.