​Бонуччи снова пошутил над сборной Англии

|
17 Июля 2021, 20:47,
|
|
Сборная Италии почти неделю назад стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию. После завершения финальной игры итальянский защитник Леонардо Бонуччи выкрикивал: «Ешьте пасту, ешьте побольше пасты».
Это итальянское выражение, которое часто употребляется в спорте. Оно подразумевает, что сопернику нужно ещё подрасти и набраться опыта.
Теперь Леонардо Бонуччи опубликовал совместную фотографию со своим партнёром по центру обороны Джорджо Кьеллини. На фото футболисты делят одну тарелку пасты на двоих.
«Мы продолжаем есть пасту. А вы?» - говорится в подписи к фотографии. Очевидно, Бонуччи таким образом снова подшутил над англичанами.
Noi continuiamo a mangiare pastasciutta… e voi? #LB19 #Euro2020 #VivoAzzurro pic.twitter.com/SOvqOUx65G— Leonardo Bonucci (@bonucci_leo19) July 17, 2021
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Леонардо Бонуччи