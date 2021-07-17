​Бонуччи снова пошутил над сборной Англии

Сборная Италии почти неделю назад стала чемпионом Европы, обыграв в финале Англию. После завершения финальной игры итальянский защитник Леонардо Бонуччи выкрикивал: «Ешьте пасту, ешьте побольше пасты».

Это итальянское выражение, которое часто употребляется в спорте. Оно подразумевает, что сопернику нужно ещё подрасти и набраться опыта.

Теперь Леонардо Бонуччи опубликовал совместную фотографию со своим партнёром по центру обороны Джорджо Кьеллини. На фото футболисты делят одну тарелку пасты на двоих.

«Мы продолжаем есть пасту. А вы?» - говорится в подписи к фотографии. Очевидно, Бонуччи таким образом снова подшутил над англичанами.