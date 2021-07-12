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Сборная Англии хуже всех в Европе бьёт пенальти

12 Июля 2021, 01:10,

Сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов и остановилась в шаге от триумфа на чемпионате Европы.  У британцев всего две победы в подобных сериях из девяти попыток на крупных турнирах, что составляет 22%. Это низший показатель среди европейских команд, которые минимум трижды участвовали в сериях пенальти.

Напомним, что Англия вела в счете на протяжении полутора таймов после быстрого гола Люка Шоу. Но Леонардо Бонуччи перевел игру в овертайм.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии
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Комментарии (3)
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Нуриахметов Ильдар
12 Июля 2021, 01:54

Всё таки есть футбольный Бог! Он воздал Англии и стерлингу - дельфинингуисту по заслугам!!!

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Super fanat
12 Июля 2021, 01:51

Лопухи, что упустили матч, который, фактически был у них в руках. Такую Италию можно было обыгрывать, несобранную, в первом тайме, Австрия показывала!

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link
12 Июля 2021, 02:08

Ага показывала, я помню после этого матча тут появилась статейка с заголовком "Австрия показала что максимум Италии четвертьфинал."

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