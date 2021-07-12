Сборная Англии хуже всех в Европе бьёт пенальти

|
12 Июля 2021, 01:10,
|
|
Сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов и остановилась в шаге от триумфа на чемпионате Европы. У британцев всего две победы в подобных сериях из девяти попыток на крупных турнирах, что составляет 22%. Это низший показатель среди европейских команд, которые минимум трижды участвовали в сериях пенальти.
Напомним, что Англия вела в счете на протяжении полутора таймов после быстрого гола Люка Шоу. Но Леонардо Бонуччи перевел игру в овертайм.
Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Сборная Англии
Всё таки есть футбольный Бог! Он воздал Англии и стерлингу - дельфинингуисту по заслугам!!!
Лопухи, что упустили матч, который, фактически был у них в руках. Такую Италию можно было обыгрывать, несобранную, в первом тайме, Австрия показывала!
Ага показывала, я помню после этого матча тут появилась статейка с заголовком "Австрия показала что максимум Италии четвертьфинал."