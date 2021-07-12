Сборная Англии хуже всех в Европе бьёт пенальти

Сборная Англии проиграла Италии в серии послематчевых 11-метровых ударов и остановилась в шаге от триумфа на чемпионате Европы. У британцев всего две победы в подобных сериях из девяти попыток на крупных турнирах, что составляет 22%. Это низший показатель среди европейских команд, которые минимум трижды участвовали в сериях пенальти.

Напомним, что Англия вела в счете на протяжении полутора таймов после быстрого гола Люка Шоу. Но Леонардо Бонуччи перевел игру в овертайм.

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