Доннарумма: «Ранний гол мог нас убить, но мы никогда не сдаёмся»

Вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, ставший лучшим игроком Евро-2020, поделился эмоциями после триумфа.

- Мы были экстраординарными и не могли сплоховать. Как всегда говорил Ачерби, мы были всего в сантиметре и сделали это, - заявил вратарь RAI Sport. - Вам отлично известно, с чего мы начинали путь, поэтому успех заслуженный. Ранний гол мог нас убить, но мы не такие, мы никогда не сдаемся. Можно пропустил гол, но дальше было непросто, ведь Англия хорошо оборонялась, но мы были лучше и заслуженно победили.

Напомним, что Италия обыграла соперника в серии послематчевых пенальти.