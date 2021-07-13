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«Моё сердце разбито»: принц Уильям обратился к сборной Англии

13 Июля 2021, 08:32,

Принц Уильям высказался о поражении сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2020. В решающем поединке турнира британцы уступили команде Италии.

«Мое сердце разбито. Поздравляю Италию с триумфом. Сборная Англии дошла до финала, но очень жаль, что это был не наш день. Вы можете гордиться своим выступлением. Я уверен, это только начало пути», - приводятся слова принца Уильяма в твиттер-аккаунте.

В игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы успешнее реализовали свои попытки - 3:2.

Эта победа стала второй для сборной Италии на чемпионатах Европы.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Сборная Англии, Принц Уильям
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