«Моё сердце разбито»: принц Уильям обратился к сборной Англии

Принц Уильям высказался о поражении сборной Англии в финале чемпионата Европы - 2020. В решающем поединке турнира британцы уступили команде Италии.

«Мое сердце разбито. Поздравляю Италию с триумфом. Сборная Англии дошла до финала, но очень жаль, что это был не наш день. Вы можете гордиться своим выступлением. Я уверен, это только начало пути», - приводятся слова принца Уильяма в твиттер-аккаунте.

В игровое время команды не смогли выявить победителя, завершив поединок вничью - 1:1. В серии пенальти итальянцы успешнее реализовали свои попытки - 3:2.

Эта победа стала второй для сборной Италии на чемпионатах Европы.