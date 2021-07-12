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Кейн: «Серия пенальти - это худшее чувство в мире, если ты её проигрываешь»

12 Июля 2021, 01:47,

Капитан сборной Англии Гарри Кейн «по горячим следам» прокомментировал ход финального матча с Италией, проигранного в серии пенальти.

- Ребята не могли сделать больше. Серия пенальти - это худшее чувство в мире, если ты ее проигрываешь. Турнир получился фантастическим, мы должны были гордиться и идти с поднятой головой. Сейчас нам больно, - заявил Кейн в эфире BBC Sport.

- Мы играли против очень хорошего соперника. У нас получился отличный дебют. Возможно, мы опускались глубже, чем было необходимо. Мы контролировали игру, у соперника было мало моментов. В овертайме мы выровняли ход матча и имели свои полумоменты, - добавил Кейн.

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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Сборная Англии, Гарри Кейн
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