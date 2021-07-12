Кейн: «Серия пенальти - это худшее чувство в мире, если ты её проигрываешь»

Капитан сборной Англии Гарри Кейн «по горячим следам» прокомментировал ход финального матча с Италией, проигранного в серии пенальти.

- Ребята не могли сделать больше. Серия пенальти - это худшее чувство в мире, если ты ее проигрываешь. Турнир получился фантастическим, мы должны были гордиться и идти с поднятой головой. Сейчас нам больно, - заявил Кейн в эфире BBC Sport.

- Мы играли против очень хорошего соперника. У нас получился отличный дебют. Возможно, мы опускались глубже, чем было необходимо. Мы контролировали игру, у соперника было мало моментов. В овертайме мы выровняли ход матча и имели свои полумоменты, - добавил Кейн.