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​Сын Манчини смотрел финал Евро-2020 со ступеньки «Уэмбли» из-за безбилетников

12 Июля 2021, 16:34,

Организация финального поединка Евро-2020 была нарушена группой людей, которые прорвались на «Уэмбли» без билетов. Нарушителям порядка удалось пройти мимо стюардов в результате давки и потасовки.

Оказывается, один из сыновей главного тренера сборной Италии Роберто Манчини по имени Андреа смотрел матч, сидя на ступеньке «Уэмбли». Об этом он рассказал итальянскому Sky.

«Безбилетники вызвали хаос на стадионе. Моё место кто-то занял, поэтому первый тайм мне пришлось смотреть, судя на ступеньке стадиона. Во втором тайме я нашёл другое место. Возможно, это принесло удачу», - рассказал Андреа.

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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии
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