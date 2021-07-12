Лопырёва: «Отличная работа, Доннарумма. Брависсимо!»

Посол ЧМ-2018 и телеведущая Виктория Лопырёва в своем «Инстаграме» дала комментарий после победы сборной Италии на чемпионате Европы - 2020. В решающем матче континентального турнира «скуадра адзурра» одолела Англию.

«Браво, Италия! Счастлива за Роберто Манчини и его команду. Отличная работа, Доннарумма. Брависсимо!», - говорится в сообщении Лопырёвой.

В игровое время встречи была зафиксирована ничья - 1:1. Дело дошло до серии пенальти, в которой итальянцы победили со счетом 3:2.

«Скуадра адзурра» стала триумфатором чемпионата Европы во второй раз в истории.