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РПЛ поздравила Манчини с победой на Евро-2020

12 Июля 2021, 10:39,

Пресс-служба РПЛ отреагировала на триумф сборной Италии в финале чемпионата Европы - 2020. В решающем поединке подопечные Роберто Манчини обыграли Англию (1:1, 3:2 - по пенальти).

«Поздравляем главного тренера сборной Италии Роберто Манчини с победой на Евро-2020», - гласит сообщение лиги в твиттер-аккаунте.

Напомним, что итальянский специалист работал в чемпионате России в сезоне-2017/2018. Манчини возглавлял петербургский «Зенит», с которым занял второе место в Премьер-лиге.

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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Роберто Манчини, РПЛ
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