Фоден пропустил тренировку сборной Англии

Хавбек Фил Фоден не принял участия в тренировочном занятии сборной Англии в преддверии финального матча чемпионата Европы - 2020 против Италии. Об этом рапортует Sky Sports.

Источник отмечает, что 21-летний полузащитник пропустил тренировку из-за незначительной травмы. Остальные футболисты провели занятие в общей группе.

Финальный матч Евро состоится в Лондоне на стадионе «Уэмбли» в воскресенье, 11 июля. Начало встречи запланировано в 22:00 мск. Поединок обслужит голландская бригада арбитров во главе с Бьорном Кёйперсом.

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