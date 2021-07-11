Английские болельщики-безбилетники устроили хаос на трибунах

Английские болельщики проявили себя с некрасивой стороны перед началом финального матча чемпионата Европы 2020 года на «Уэмбли». Появились сообщения о нападениях на болельщиков сборной Италии, которых сегодня на трибунах будет раз в десять меньше, чем местных любителей футбола.

За два часа до стартового свистка толпа болельщиков без билетов прорвала кордоны стюардов и проникла на стадион. Согласно официальному заявлению, сотрудники безопасности справились с ситуацией, но в социальных сетях массово пишут о болельщиках, которые проникли на стадион и пытаются занять редкие свободные места.