​Саутгейт: «Фоден может не сыграть в финале»

Наставник сборной Англии Гарет Саутгейт подтвердил, что полузащитник Фил Фоден рискует пропустить финал чемпионата Европы против Италии.

Ранее сообщалось, что Фил Фоден пропустил субботнее тренировочное занятие английской национальной команды.

«Участие Фила Фодена под вопросом. У его довольно лёгкая травма стопы, но нам ещё нужно будет оценить его состояние», - высказался Саутгейт для BBC.

Финальный матч Евро-2020 пройдёт 11 июля на «Уэмбли». Футболисты сборных Италии и Англии услышат стартовый свисток в 22:00 по московскому времени.