Сборная Англии - о поражении в финале Евро-2020: «Этого не должно было случиться»

Пресс-служба национальной команды Англии выступила с заявлением после неудачного финала чемпионата Европы - 2020.

«Этого не должно было случиться, однако стоит сказать, что нынешняя команда лишь в начале своего пути. Эта сборная продолжит в дальнейшем вызывать чувство гордости как на футбольном поле, так и вне его», - гласит сообщение пресс-службы «трёх львов» в твиттер-аккаунте.

В финальном поединке Евро английская сборная потерпела поражение от Италии. По итогам основного времени и овертайма была зафиксирована ничья - 1:1. В серии пенальти британцы уступили со счетом 2:3.

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