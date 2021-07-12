Сборная Англии - о поражении в финале Евро-2020: «Этого не должно было случиться»

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12 Июля 2021, 09:30,
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Пресс-служба национальной команды Англии выступила с заявлением после неудачного финала чемпионата Европы - 2020.
«Этого не должно было случиться, однако стоит сказать, что нынешняя команда лишь в начале своего пути. Эта сборная продолжит в дальнейшем вызывать чувство гордости как на футбольном поле, так и вне его», - гласит сообщение пресс-службы «трёх львов» в твиттер-аккаунте.
В финальном поединке Евро английская сборная потерпела поражение от Италии. По итогам основного времени и овертайма была зафиксирована ничья - 1:1. В серии пенальти британцы уступили со счетом 2:3.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Сборная Англии
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