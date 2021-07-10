​Королева Елизавета II обратилась к Саутгейту

Королева Елизавета II написала письмо, адресованное главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

В воскресенье, 11 июля, сборная Англии может впервые в своей истории стать чемпионом Европы. В финале «три льва» сыграют против Италии.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить трофей чемпионата мира Бобби Муру, и я увидела, что значит для игроков, тренеров и персонала победа на крупном международном футбольном турнире.

Я хочу поздравить вас от себя и от членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания перед завтрашним матчем. Надеюсь, что история зафиксирует не только ваш успех, но также дух, приверженность и гордость, которые от вас исходили», - говорится в письме.