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​Королева Елизавета II обратилась к Саутгейту

10 Июля 2021, 21:41,

Королева Елизавета II написала письмо, адресованное главному тренеру сборной Англии Гарету Саутгейту.

В воскресенье, 11 июля, сборная Англии может впервые в своей истории стать чемпионом Европы. В финале «три льва» сыграют против Италии.

«55 лет назад мне посчастливилось вручить трофей чемпионата мира Бобби Муру, и я увидела, что значит для игроков, тренеров и персонала победа на крупном международном футбольном турнире.

Я хочу поздравить вас от себя и от членов моей семьи с выходом в финал чемпионата Европы и передать свои добрые пожелания перед завтрашним матчем. Надеюсь, что история зафиксирует не только ваш успех, но также дух, приверженность и гордость, которые от вас исходили», - говорится в письме.

Расписание и результаты матчей, турнирные таблицы, свежие новости Евро-2020 - в специальном разделе сетевого издания «Евро-Футбол.Ру».
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Гарет Саутгейт
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