​Сенников: «Саутгейт опоздал с заменами в финале Евро-2020»

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников подвел итоги финала чемпионата Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я думал, что сборная Англии дома победит и завоюет долгожданный титул. Но получилось, что итальянцы тоже очень хотели выиграть. Для них это был третий финал за последние 20 лет, нужно было как-то реабилитироваться за предыдущие поражения. Матч был достаточно равный, в начале хорошо выглядели англичане, во втором тайме превосходство было, наоборот, у итальянцев. В дополнительное время чуть-чуть посвежее, наверное, выглядели англичане. Но в целом игра равная. Мне кажется, англичане сели слишком сильно, когда забили гол, они рассчитывали сыграть на ноль, но не получилось. Линия полузащиты очень устала, и Гарет Саутгейт, как мне кажется, просто опоздал с заменами, нужно было раньше выпускать игроков в среднюю линию, потому что во втором тайме Италия полностью владела мячом и инициативой.

Возможно, решающий пенальти мог пробить кто-то другой, тот же Грилиш. Кто-то из более опытных футболистов. Сака неубедительно выглядел в самой игре, я удивился, что ему доверили бить. Всё-таки он в матче и терял мячи, и спотыкался, и отдавал неточные передачи, в принципе вышел неудачно на замену. В такой ситуации лучше не доверять бить пенальти игроку, у которого не получается что-то в игре», - сказал Сенников.