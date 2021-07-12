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​Сенников: «Саутгейт опоздал с заменами в финале Евро-2020»

12 Июля 2021, 19:39,

Бывший российский футболист Дмитрий Сенников подвел итоги финала чемпионата Европы в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым.

«Я думал, что сборная Англии дома победит и завоюет долгожданный титул. Но получилось, что итальянцы тоже очень хотели выиграть. Для них это был третий финал за последние 20 лет, нужно было как-то реабилитироваться за предыдущие поражения. Матч был достаточно равный, в начале хорошо выглядели англичане, во втором тайме превосходство было, наоборот, у итальянцев. В дополнительное время чуть-чуть посвежее, наверное, выглядели англичане. Но в целом игра равная. Мне кажется, англичане сели слишком сильно, когда забили гол, они рассчитывали сыграть на ноль, но не получилось. Линия полузащиты очень устала, и Гарет Саутгейт, как мне кажется, просто опоздал с заменами, нужно было раньше выпускать игроков в среднюю линию, потому что во втором тайме Италия полностью владела мячом и инициативой.

Возможно, решающий пенальти мог пробить кто-то другой, тот же Грилиш. Кто-то из более опытных футболистов. Сака неубедительно выглядел в самой игре, я удивился, что ему доверили бить. Всё-таки он в матче и терял мячи, и спотыкался, и отдавал неточные передачи, в принципе вышел неудачно на замену. В такой ситуации лучше не доверять бить пенальти игроку, у которого не получается что-то в игре», - сказал Сенников.

0
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Сборная Англии, Сборная Италии, Дмитрий Сенников
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Комментарии (3)
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0
Misha_diablo_football
12 Июля 2021, 21:47

Саут Гаретгейт не топ тренер а корчит из себя что-то большое все беды из-за этого. Будь на его месте условные Конте, Клопп, Гвардиола или хотя бы Симеоне в два счета укатали бы Италию уже в первом тайме...

0
kalibr
12 Июля 2021, 21:04

Не читал, НО! все электрокунилингусы напряглись, т.к. БОГ всего подобного намекал, но антибог уехал, поэтому терпите!

2
Онт
12 Июля 2021, 19:50

Саутгейт- это робот..Это ж надо так выбрать пенальтистов... Ему надо подать в отставку, поскольку он некомпетентен.. А вот Манчини- это живой человек...
Человек победил Робота...

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